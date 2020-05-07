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“الصحة” تنصح بتناول النشويات المعقدة في رمضان المبارك

“الصحة” تنصح بتناول النشويات المعقدة في رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=861245
المناطق - الرياض

تواصل وزارة الصحة جهودها ورسائلها التوعية وتقدم عدداً من النصائح للصائمين خلال شهر رمضان المبارك, ضمن حملتها #صم_بصحة التي أطلقتها بالتعاون مع سابك.
ونصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في منصتها للتوعية”عش بصحة” [email protected] وحسابها في “تويتر” أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية الحرص على تنظيم الطعام وتوزيعه بين ثلاث وجبات متفرقة (الإفطار،. وجبة خفيفة،ثم وجبة السحور ).
ودعت الصحة إلى تناول النشويات المعقدة مثل الخبز الأسمر والأرز البني نظراً لسهولة امتصاص الجسم لها ببطء ومحافظتها على مستوى السكر في الدم, وتناول البروتينات مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان لأنها ضرورية لبناء الخلايا وتجديدها كما أنها تمنح الشعور بالشبع لوقت أطول.

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