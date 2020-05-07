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“بلدية القريات” : اغلاق صالون حلاقة خالف قرار الإغلاق بـ«الخفاء«

“بلدية القريات” : اغلاق صالون حلاقة خالف قرار الإغلاق بـ«الخفاء«
http://almnatiq.net/?p=861250
المناطق - الجوف

ضبط مراقبي صحة البيئة في بلدية القريات صالون حلاقة خالف الأنظمة الصادرة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.
واوضح رئيس البلدية المهندس سميحان بن محمد الشمري أن المراقبين بالبلدية أثناء الجولات المفاجئة والمستمرة على المحال والأسواق التجارية رصدوا احد الصالونات الرجالية قام بفتح النشاط عن طريق أحد الأبواب على شارع رئيسي ويتخفى بالستارة موهم ان الباب مغلق وأثناء ذلك تم مداهمة الصالون وضبط العاملين فيه .
واضاف انه تم اغلاق المنشأة، وإعداد محضر ويجرى استكمال الإجراءات وتطبيق أقصى العقوبات .
واكد المهندس الشمري بأن الجولات المفاجئة مستمرة وسيتم تطبيق الأنظمة والقوانين ولن يكون هناك اي تهاون وصحة المواطن اولا.

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