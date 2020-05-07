جامعة الجوف تُطلق 15 برنامجاً تدريبياً عن بُعد مجاناً خلال رمضان

المناطق - الجوف

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف فتح باب التسجيل في 15 برنامجاً تدريبياً مجانياً عن بُعد التي تستمر حتى يوم الأربعاء 20/9/1441هـ بالتعاون مع كليات الجامعة.

وتشمل البرامج التدريبية برنامج الحوكمة وإدارة المخاطر، وبرنامج أهمية تعلم اللغة الإنجليزية، و برنامج دور اقتصاد المعرفة في الحد من البطالة، و برنامج الأخطاء الشائعة في اللغة الإنجليزية، و برنامج مكافحة غسل الأموال، وبرنامج سبل الحفاظ على مستويات اللياقة البدنية في ظل الحجر المنزلي المرتبط بجائحة كورونا، وبرنامج تنمية المهارات الادارية الحديثة، وبرنامج المحافظة على أمن البيانات الشخصية، وبرنامج تنمية التفكير الإبداعي، وبرنامج الإنترنت في حياتنا اليومية، وبرنامج إدارة الوقت والاجتماعات، وبرنامج الاتصال الفعال – أسلوب حياة، وبرنامج استخدام التفكير الابداعي في إدارة الأزمات، وبرنامج استلهام التجربة النبوية في ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، وبرنامج مفهوم إعجاز القرآن الكريم وصور من مظاهر إعجازه.

ودعت عمادة خدمة المجتمع الراغبين الاستفادة من البرامج المتاحة مجاناً للسعوديين والمقيمين إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: ‏https://bit.ly/2O3TEN9