احدث الأخبار

جامعة الجوف تُطلق 15 برنامجاً تدريبياً عن بُعد مجاناً خلال رمضان
منطقة الجوف
 محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب العريف الأسلمي
منطقة عسير
 أمانة الجوف تواصل تطهير وتعقيم المجمعات التعليمية لسكن الوافدين
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يعزي بوفاة رئيس مركز عين الحواس سابقاً
منطقة الجوف
 “بلدية القريات” : اغلاق صالون حلاقة خالف قرار الإغلاق بـ«الخفاء«
منطقة الجوف
 “الصحة” تنصح بتناول النشويات المعقدة في رمضان المبارك
أبرز المواد
 تنفيذ مشروع جسر لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي و”ميقات ذي الحليفة”
أبرز المواد
 المشروع الكشفي العالمي “رسل السلام” .. رؤية سعودية ومشاركة عالمية
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا
أبرز المواد
 مسجد سيد الشهداء .. شاهد على العناية بمعالم التاريخ الإٍسلامي في المدينة المنورة
أبرز المواد
 مسح نشط لأكثر من 3000 وافد في منطقة الجوف
أبرز المواد
 أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
أبرز المواد
جامعة الجوف تُطلق 15 برنامجاً تدريبياً عن بُعد مجاناً خلال رمضان

جامعة الجوف تُطلق 15 برنامجاً تدريبياً عن بُعد مجاناً خلال رمضان

منطقة الجوف
محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب العريف الأسلمي

محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب العريف الأسلمي

منطقة عسير
أمانة الجوف تواصل تطهير وتعقيم المجمعات التعليمية لسكن الوافدين

أمانة الجوف تواصل تطهير وتعقيم المجمعات التعليمية لسكن الوافدين

منطقة الجوف
أمير منطقة الجوف يعزي بوفاة رئيس مركز عين الحواس سابقاً

أمير منطقة الجوف يعزي بوفاة رئيس مركز عين الحواس سابقاً

منطقة الجوف

جامعة الجوف تُطلق 15 برنامجاً تدريبياً عن بُعد مجاناً خلال رمضان

جامعة الجوف تُطلق 15 برنامجاً تدريبياً عن بُعد مجاناً خلال رمضان
http://almnatiq.net/?p=861252
المناطق - الجوف

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف فتح باب التسجيل في 15 برنامجاً تدريبياً مجانياً عن بُعد التي تستمر حتى يوم الأربعاء 20/9/1441هـ بالتعاون مع كليات الجامعة.

وتشمل البرامج التدريبية برنامج الحوكمة وإدارة المخاطر، وبرنامج أهمية تعلم اللغة الإنجليزية، و برنامج دور اقتصاد المعرفة في الحد من البطالة، و برنامج الأخطاء الشائعة في اللغة الإنجليزية، و برنامج مكافحة غسل الأموال، وبرنامج سبل الحفاظ على مستويات اللياقة البدنية في ظل الحجر المنزلي المرتبط بجائحة كورونا، وبرنامج تنمية المهارات الادارية الحديثة، وبرنامج المحافظة على أمن البيانات الشخصية، وبرنامج تنمية التفكير الإبداعي، وبرنامج الإنترنت في حياتنا اليومية، وبرنامج إدارة الوقت والاجتماعات، وبرنامج الاتصال الفعال – أسلوب حياة، وبرنامج استخدام التفكير الابداعي في إدارة الأزمات، وبرنامج استلهام التجربة النبوية في ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، وبرنامج مفهوم إعجاز القرآن الكريم وصور من مظاهر إعجازه.
ودعت عمادة خدمة المجتمع الراغبين الاستفادة من البرامج المتاحة مجاناً للسعوديين والمقيمين إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: ‏https://bit.ly/2O3TEN9

روابط ذات صلة

أمير منطقة الجوف يعزي بوفاة رئيس مركز عين الحواس سابقاً

أمير منطقة الجوف يعزي بوفاة رئيس مركز عين الحواس سابقاً
أمانة الجوف تواصل تطهير وتعقيم المجمعات التعليمية لسكن الوافدين

أمانة الجوف تواصل تطهير وتعقيم المجمعات التعليمية لسكن الوافدين
“بلدية القريات” : اغلاق صالون حلاقة خالف قرار الإغلاق بـ«الخفاء«

“بلدية القريات” : اغلاق صالون حلاقة خالف قرار الإغلاق بـ«الخفاء«

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*