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جامعة الجوف تُطلق 15 برنامجاً تدريبياً عن بُعد مجاناً خلال رمضان

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محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب العريف الأسلمي

محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب العريف الأسلمي

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أمير منطقة الجوف يعزي بوفاة رئيس مركز عين الحواس سابقاً

منطقة الجوف

محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب العريف الأسلمي

محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب العريف الأسلمي
http://almnatiq.net/?p=861255
المناطق - عسير

نقل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي يرافقه رئيس مركز خيم فيصل الفاهمي ومدير الشرطة العميد صالح اليزيدي اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير إلى ذوي شهيد الواجب العريف عبد العزيز بن أحمد آل ناشب الأسلمي , سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن, سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره

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