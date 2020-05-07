احدث الأخبار

شؤون الحرمين تدشن بوابات التعقيم الذاتي المتطورة
أبرز المواد
 40 جمعية تواجه كورونا في 36 يوما تطويق ” أضرار الجائحة ” بــ97 ألف سلة و4عيادات متنقلة و 24مبادرة
منطقة مكة المكرمة
 غرفة الأحساء تنظم القهوة الرمضانية السنوية للإعلاميين
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يعزي بوفاة رئيس مركز عين الحواس سابقاً
منطقة الجوف
 أمير الجوف يلتقي عن بُعد بمدير الشؤون الإسلامية المعين حديثاً
منطقة الجوف
 وزارة المالية تعقد الجلسة الثالثة الافتراضية لديوانية المعرفة
أبرز المواد
 دعوة 1.6 مليون مشترك للاستفادة من تأجيل سداد 50% من قيمة فواتير الكهرباء
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني: النصر قادم لا محالة على مليشيا الحوثي في معركة كل اليمنيين
أبرز المواد
 رئاسة الحرمين: بوابات التعقيم المتطورة تجريبية ولا صحة لاستخدامها في العشر الأواخر
أبرز المواد
 مدني خميس مشيط ينقذ عاملا أسيويا أُحتجز داخل غرفة مضخات المياه
منطقة عسير
 جامعة الجوف تُطلق 15 برنامجاً تدريبياً عن بُعد مجاناً خلال رمضان
منطقة الجوف
 محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب العريف الأسلمي
منطقة عسير
شؤون الحرمين تدشن بوابات التعقيم الذاتي المتطورة

شؤون الحرمين تدشن بوابات التعقيم الذاتي المتطورة

أبرز المواد
40 جمعية تواجه كورونا في 36 يوما تطويق ” أضرار الجائحة ” بــ97 ألف سلة و4عيادات متنقلة و 24مبادرة

40 جمعية تواجه كورونا في 36 يوما تطويق ” أضرار الجائحة ” بــ97 ألف سلة و4عيادات متنقلة و 24مبادرة

منطقة مكة المكرمة
غرفة الأحساء تنظم القهوة الرمضانية السنوية للإعلاميين

غرفة الأحساء تنظم القهوة الرمضانية السنوية للإعلاميين

المنطقة الشرقية
أمير الجوف يعزي بوفاة رئيس مركز عين الحواس سابقاً

أمير الجوف يعزي بوفاة رئيس مركز عين الحواس سابقاً

منطقة الجوف

دعوة 1.6 مليون مشترك للاستفادة من تأجيل سداد 50% من قيمة فواتير الكهرباء

دعوة 1.6 مليون مشترك للاستفادة من تأجيل سداد 50% من قيمة فواتير الكهرباء
http://almnatiq.net/?p=861269
المناطق - الرياض

دعت وزارة الطاقة المشتركين في القطاعين الصناعي والتجاري للاستفادة من مبادرة سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء لفواتير أشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، وذلك ضمن حزمة من المبادرات التي سبق أن أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، حيث يستفيد من هذه المبادرة نحو 1.6 مليون مشترك.
وأشارت الوزارة إلى أن آلية الاستفادة من هذه المبادرة بشكل تلقائي من خلال تسديد نصف مبلغ الفاتورة عبر قنوات السداد المعتمدة من قبل مزودي الخدمة، حيث لا تستوجب التواصل مع مزود الخدمة للاستفادة منها، على أن تحصل بقية المستحقات على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
يشار إلى أن التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– جاء ليؤكد حرصه –أيده الله- على استمرار الاستقرار الاقتصادي في المملكة بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فايروس كورونا “كوفيد – 19”.

روابط ذات صلة

شؤون الحرمين تدشن بوابات التعقيم الذاتي المتطورة

شؤون الحرمين تدشن بوابات التعقيم الذاتي المتطورة
وزارة المالية تعقد الجلسة الثالثة الافتراضية لديوانية المعرفة

وزارة المالية تعقد الجلسة الثالثة الافتراضية لديوانية المعرفة
رئيس الوزراء اليمني: النصر قادم لا محالة على مليشيا الحوثي في معركة كل اليمنيين

رئيس الوزراء اليمني: النصر قادم لا محالة على مليشيا الحوثي في معركة كل اليمنيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*