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رئاسة الحرمين: بوابات التعقيم المتطورة تجريبية ولا صحة لاستخدامها في العشر الأواخر

رئاسة الحرمين: بوابات التعقيم المتطورة تجريبية ولا صحة لاستخدامها في العشر الأواخر

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رئاسة الحرمين: بوابات التعقيم المتطورة تجريبية ولا صحة لاستخدامها في العشر الأواخر

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المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أنه إشارةً لمقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لبوابات التعقيم المتطورة، نحيطكم علماً إلى أن تلك “بوابات تعقيم آلية سيتم تجربتها في ساحات ومداخل المسجد الحرام”، ليتم تعميمها لاحقاً حال نجاح التجربة وثبوت النتائج الإيجابية التي تؤهل استخدامها.
وأكد عدم صحة ما يتم تداوله بأن تلك البوابات تم استحداثها ليتم استخدامها في “العشر الأواخر” من شهر رمضان المبارك لهذا العام، مشيراً إلى ضرورة تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن بث الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال: “إن الرئاسة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام للوقاية من فايروس كورونا (كوفيد -١٩)، بالتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، ونسعى جاهدين لتطبيق كل ما يُسهم بعون الله -عز وجل- في حماية جميع العاملين وضمان عدم انتشار الوباء بينهم بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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