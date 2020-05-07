احدث الأخبار

رئيس الوزراء اليمني: النصر قادم لا محالة على مليشيا الحوثي في معركة كل اليمنيين
أبرز المواد
 رئاسة الحرمين: بوابات التعقيم المتطورة تجريبية ولا صحة لاستخدامها في العشر الأواخر
أبرز المواد
 مدني خميس مشيط ينقذ عاملا أسيويا أُحتجز داخل غرفة مضخات المياه
منطقة عسير
 جامعة الجوف تُطلق 15 برنامجاً تدريبياً عن بُعد مجاناً خلال رمضان
منطقة الجوف
 محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب العريف الأسلمي
منطقة عسير
 أمانة الجوف تواصل تطهير وتعقيم المجمعات التعليمية لسكن الوافدين
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يعزي بوفاة رئيس مركز عين الحواس سابقاً
منطقة الجوف
 “بلدية القريات” : اغلاق صالون حلاقة خالف قرار الإغلاق بـ«الخفاء«
منطقة الجوف
 “الصحة” تنصح بتناول النشويات المعقدة في رمضان المبارك
أبرز المواد
 تنفيذ مشروع جسر لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي و”ميقات ذي الحليفة”
أبرز المواد
 المشروع الكشفي العالمي “رسل السلام” .. رؤية سعودية ومشاركة عالمية
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا
أبرز المواد
رئيس الوزراء اليمني: النصر قادم لا محالة على مليشيا الحوثي في معركة كل اليمنيين

رئيس الوزراء اليمني: النصر قادم لا محالة على مليشيا الحوثي في معركة كل اليمنيين

أبرز المواد
رئاسة الحرمين: بوابات التعقيم المتطورة تجريبية ولا صحة لاستخدامها في العشر الأواخر

رئاسة الحرمين: بوابات التعقيم المتطورة تجريبية ولا صحة لاستخدامها في العشر الأواخر

أبرز المواد
مدني خميس مشيط ينقذ عاملا أسيويا أُحتجز داخل غرفة مضخات المياه

مدني خميس مشيط ينقذ عاملا أسيويا أُحتجز داخل غرفة مضخات المياه

منطقة عسير
جامعة الجوف تُطلق 15 برنامجاً تدريبياً عن بُعد مجاناً خلال رمضان

جامعة الجوف تُطلق 15 برنامجاً تدريبياً عن بُعد مجاناً خلال رمضان

منطقة الجوف

رئيس الوزراء اليمني: النصر قادم لا محالة على مليشيا الحوثي في معركة كل اليمنيين

رئيس الوزراء اليمني: النصر قادم لا محالة على مليشيا الحوثي في معركة كل اليمنيين
http://almnatiq.net/?p=861271
المناطق - الرياض

قال رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك إن معركة القضاء على مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها العنصري هي معركة كل اليمنيين.
وأكد وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن محافظة البيضاء وقبائلها الباسلة ضربت أروع الأمثلة في الدفاع عن ثورة سبتمبر والدفاع عن اليمن في محطات تاريخية مختلفة.
ولفت أن تداعي قبائل البيضاء للوقوف في وجه المليشيات الحوثية الإرهابية لوضع حد لانتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين وآخرها إقدامها على قتل المواطنة جهاد الأصبحي عقب اقتحام منزلها في جريمة تنافي كل العادات والتقاليد والأعراف القبلية والأخلاقية.
وأشار “عبدالملك” أن النصر قادم لا محالة على هذه الفئة الباغية التي انتهكت الأعراض ودمرت الممتلكات وأزهقت الأرواح في سبيل تنفيذ أجندتها الإنقلابية الدخيلة على المجتمع والشعب اليمني.

روابط ذات صلة

رئاسة الحرمين: بوابات التعقيم المتطورة تجريبية ولا صحة لاستخدامها في العشر الأواخر

رئاسة الحرمين: بوابات التعقيم المتطورة تجريبية ولا صحة لاستخدامها في العشر الأواخر
“الصحة” تنصح بتناول النشويات المعقدة في رمضان المبارك

“الصحة” تنصح بتناول النشويات المعقدة في رمضان المبارك
تنفيذ مشروع جسر لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي و”ميقات ذي الحليفة”

تنفيذ مشروع جسر لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي و”ميقات ذي الحليفة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*