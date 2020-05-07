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أمير الجوف يلتقي عن بُعد بمدير الشؤون الإسلامية المعين حديثاً

أمير الجوف يلتقي عن بُعد بمدير الشؤون الإسلامية المعين حديثاً
http://almnatiq.net/?p=861280
المناطق - الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، اليوم عن بُعد ، بمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي المعين
حديثاً .
وهنأ سموه الشيخ العنزي بتعيينه مديراً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة ، متمنياً له التوفيق .
وأشاد سمو أمير منطقة الجوف خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله “، ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة بيوت الله والعناية بالمساجد .
وأعرب الشيخ عواد العنزي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على توجيهات سموه الكريمة ومتابعته أعمال الوزارة بالمنطقة .

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