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“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران

“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران

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“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران

“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=861307
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا ، وتستمر حتى الساعة الـ 10مساءً – بمشيئة الله -.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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