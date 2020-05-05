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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

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“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران

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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=861310
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

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