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البرلمان العربي يرحب بتشكيل حكومة العراق برئاسة الكاظمي

البرلمان العربي يرحب بتشكيل حكومة العراق برئاسة الكاظمي

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البرلمان العربي يرحب بتشكيل حكومة العراق برئاسة الكاظمي

البرلمان العربي يرحب بتشكيل حكومة العراق برئاسة الكاظمي
http://almnatiq.net/?p=861313
المناطق - وكالات

رحب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العراق.

وشدد رئيس البرلمان العربي، في تصريح، على أن أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكد السلمي على أهمية تعزيز علاقات العراق الرسمية والشعبية مع حاضنته العربية وتطوير مجالات أوسع للتعاون مع الدول العربية.

وكان مصطفى الكاظمي، وبحضور 255 نائبا، قد أدى اليمين القانونية مساء الأربعاء كرئيس للحكومة العراقية بعدما وافق البرلمان على التشكيلة الوزارية التي قدّمها.

وقال الكاظمي في كلمة له أمام النواب، إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدا رفض استخدام العراق كساحة للاعتداءات.

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