احدث الأخبار

“هدف”: مبادرة دعم التوظيف تسمح بتسجيل المنشآت للسعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال بأثر رجعي حتى 10 مايو
أبرز المواد
 الصين: نرفض محاولات أميركا ودول أخرى تسييس أزمة كورونا
أبرز المواد
 سعر نفط خام “برنت” ينخفض بنسبة 0.81%
أبرز المواد
 واشنطن تعلن تقديم 225 مليون دولار مساعدات طارئة لليمن
أبرز المواد
 بلومبيرغ: السعودية كسبت معركة النفط واستفادت في السوق
أبرز المواد
 بسبب كورونا .. توقعات أممية بوفاة 48 ألف امرأة باليمن
أبرز المواد
 صحيفة أميركية: إيران تجري مفاوضات سرية مع واشنطن لتبادل سجناء
أبرز المواد
 البرلمان العربي يرحب بتشكيل حكومة العراق برئاسة الكاظمي
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 “الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران
منطقة نجران
 الأمم المتحدة تصدر نداءً لجمع 7ر6 مليارات دولار لحماية الملايين من جائحة كورونا
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بجائحة كوفيد-19 في بعض البلدان
أبرز المواد
“هدف”: مبادرة دعم التوظيف تسمح بتسجيل المنشآت للسعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال بأثر رجعي حتى 10 مايو

“هدف”: مبادرة دعم التوظيف تسمح بتسجيل المنشآت للسعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال بأثر رجعي حتى 10 مايو

أبرز المواد
الصين: نرفض محاولات أميركا ودول أخرى تسييس أزمة كورونا

الصين: نرفض محاولات أميركا ودول أخرى تسييس أزمة كورونا

أبرز المواد
سعر نفط خام “برنت” ينخفض بنسبة 0.81%

سعر نفط خام “برنت” ينخفض بنسبة 0.81%

أبرز المواد
واشنطن تعلن تقديم 225 مليون دولار مساعدات طارئة لليمن

واشنطن تعلن تقديم 225 مليون دولار مساعدات طارئة لليمن

أبرز المواد

بلومبيرغ: السعودية كسبت معركة النفط واستفادت في السوق

بلومبيرغ: السعودية كسبت معركة النفط واستفادت في السوق
http://almnatiq.net/?p=861322
المناطق - وكالات

خلص تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية المتخصصة بالأخبار الاقتصادية إلى أن السعودية كسبت معركة النفط واستفادت منها في السوق، كما استطاعت أن توسع حصتها السوقية بفضل هبوط الأسعار الشهر الماضي فيما لا يزال أغلب المنتجين يسعى للحفاظ فقط على حصته السوقية.

وبدأت أسعار النفط مشوار الصعود بداية شهر مايو الحالي بعد أن دخل اتفاق “أوبك+” حيز التنفيذ، حيث ارتفع البرميل إلى ما فوق الثلاثين دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أسعار النفط ارتفاعات كبيرة لليوم الثالث على التوالي، وذلك بالتزامن أيضا مع تخفيف اجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها في أغلب دول العالم.

ولفت تقرير “بلومبيرغ” إلى أن منتجي النفط في مختلف أنحاء العالم عادوا إلى شحن موجودات الخام التي لديهم، فيما “يبدو أن السعودية كسبت المعركة واستطاعت بيع كميات أكبر من النفط لزبائن جدد بفضل هبوط الأسعار”.

وأضاف: “السعودية كانت واحدة من أربعة منتجين فقط في العالم استطاعوا أن يزيدوا مبيعاتهم النفطية إلى الهند خلال شهر أبريل الماضي، كما أن شحنات النفط السعودية إلى الصين تضاعفت، كما أن صادرات النفط السعودية الى الولايات المتحدة ارتفعت الشهر الماضي إلى 1 مليون برميل يومياً، وهذا أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2018”.

وقال الباحث في معهد أكسفورد لأبحاث الطاقة أحمد مهدي إن “السعودية أبلت بلاء حسناً”، في إشارته إلى الصراع الدولي بين منتجي النفط على المشترين وعلى الحصص السوقية.

وأضاف مهدي: “أرامكو كانت قوية جداً في حمايتها لحصتها السوقية في آسيا”، بحسب ما نقلت عنه “بلومبيرغ”.

وكانت شركة “أرامكو” قد خفضت أسعار البيع لنفطها خلال شهر أبريل الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عقود، وذلك من أجل الحفاظ على حصتها السوقية أمام المنافسين.

وتبعاً لذلك ارتفعت صادرات النفط السعودية إلى الصين لمعدل الضعف الشهر الماضي لتبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ بدأت وكالة “بلومبيرغ” تتبع حركة النفط العالمي في العام 2017. أما الصادرات النفطية السعودية إلى الهند فوصلت لمستوى 1.1 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات على الأقل كما تؤكد “بلومبيرغ”.

وتخلص “بلومبيرغ” إلى أن السعودية نجحت في إزاحة بعض منافسيها في سوق النفط العالمي واستحوذت على حصة أكبر في السوق، وذلك على الرغم من الإغلاق الذي تشهده أغلب دول العالم بسبب “كورونا” والذي تسبب أصلاً بهبوط الطلب على الوقود.

روابط ذات صلة

“هدف”: مبادرة دعم التوظيف تسمح بتسجيل المنشآت للسعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال بأثر رجعي حتى 10 مايو

“هدف”: مبادرة دعم التوظيف تسمح بتسجيل المنشآت للسعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال بأثر رجعي حتى 10 مايو
الصين: نرفض محاولات أميركا ودول أخرى تسييس أزمة كورونا

الصين: نرفض محاولات أميركا ودول أخرى تسييس أزمة كورونا
سعر نفط خام “برنت” ينخفض بنسبة 0.81%

سعر نفط خام “برنت” ينخفض بنسبة 0.81%

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*