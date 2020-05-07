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“هدف”: مبادرة دعم التوظيف تسمح بتسجيل المنشآت للسعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال بأثر رجعي حتى 10 مايو

“هدف”: مبادرة دعم التوظيف تسمح بتسجيل المنشآت للسعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال بأثر رجعي حتى 10 مايو

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“هدف”: مبادرة دعم التوظيف تسمح بتسجيل المنشآت للسعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال بأثر رجعي حتى 10 مايو

“هدف”: مبادرة دعم التوظيف تسمح بتسجيل المنشآت للسعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال بأثر رجعي حتى 10 مايو
http://almnatiq.net/?p=861335
المناطق - الرياض

قال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن مبادرة دعم التوظيف تسمح بتسجيل السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في المبادرة بأثر رجعي حتى العاشر من مايو القادم.

موضحًا أن الأثر الرجعي المبادرة يشمل الفترة بين 1 يوليو 2019 و 27 أبريل 2020، كما أنه بنهاية 10 مايو 2020، سيقتصر دعم المبادرة على أي توظيف جديد للمنشآت المستوفية لضوابط المبادرة، وللموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين 4 آلاف و 15 ألف ريال، ودون احتساب للأثر الرجعي.

وجدد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص للاستفادة من المبادرة، والتسجيل إلكترونيًا من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: ‪‪‪.https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program

ويتاح للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة “دعم التوظيف” من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و 15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي) فقط.

وتدعم مبادرة “دعم التوظيف” أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك أي توظيف جديد، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين‪.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

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