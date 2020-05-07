30 بحثا في “اليوم البحثي” لأطباء امتياز الأسنان بجامعة جازان

جازان - فضة عطيف

افتتح معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني فعاليات اليوم البحثي الخامس لأطباء الامتياز الذي نظمته كلية طب الأسنان (عن بعد) وقال معالي الدكتور مرعي القحطاني في كلمته بهذه المناسبة ” إنني فخور جدا بهذا بهذا الحراك الأكاديمي والبحثي لأساتذة وطلبة كلية طب الأسنان” مضيفا أن هذه الفعالية تفتح الباب واسعا لمنسوبي الكلية لتقديم خبراتهم العلمية ونقاشها مع المهتمين والمختصين بما يعزز من دور الكلية العلمي فضلا عن كونه فرصة لطلبة الكلية لعرض تجاربهم في هذا المجال.

فيما أكد عميد كلية طب الأسنان الدكتور هيثم فقيه أن تدشين معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني لفعاليات اليوم البحثي الخامس لأطباء الامتياز يجسد اهتمام معاليه بطلبة الكلية والجامعة عموما، وتحفيزه ودعمه الكبير لهم في مجال البحث العلمي، وأضاف فقيه أن فعالية اليوم البحثي الخامس شهد تحكيم 30 بحثا من قبل 14 محكما مختصا من داخل و خارج الجامعة، ورشحت أفضل 10 أبحاث لتقديم العروض.

ووجه الدكتور هيثم فقيهي شكره لمنسوبي الكلية ولوكالات الكلية للتطوير، والبحث العلمي، والدراسات العليا، ووحدة أطباء الامتياز الذين قدموا جهدا مميزا أسهم في مجاح الفعالية.