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الهيئة الملكية بالجبيل تصدر تقرير يومي يختص في تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمرافق التجارية

الهيئة الملكية بالجبيل تصدر تقرير يومي يختص في تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمرافق التجارية

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الهيئة الملكية بالجبيل تصدر تقرير يومي يختص في تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمرافق التجارية

الهيئة الملكية بالجبيل تصدر تقرير يومي يختص في تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمرافق التجارية
http://almnatiq.net/?p=861358
المناطق - الجبيل الصناعية

أصدرت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في قطاع الخدمات المساندة تقرير يومي يختص في تطبيق الضوابط والاشتراطات والاجراءات الاحترازية بالمرافق التجارية في مدينة الجبيل الصناعية وذلك بهدف تقليل مستوى الإصابة بالفايروس عند مزاولة المستفيدين للمرافق التجارية.

 

حيث قامت إدارة خدمات الأملاك بالسماح بفتح 10 مجمعات ومراكز تجارية وعدد 8 محلات تسوق كبرى ذات اقبال عالي و 53 محل لبيع المواد والمستلزمات الغذائية وعدد 88 من مرافق إعداد وتقديم الأطعمة.

 

 

كما وقامت بالتوازي مع ذلك بعمل 64 جولة تفتيشية في سبيل التأكد من تحقيق ومتابعة تطبيق الإجراءات والضوابط والاشتراطات الاحترازية بهدف سلامة المنتج المقدم للمستفيدين بالمدينة ، بالإضافة إلى إصدار 7 مخالفات وتلقي بلاغ يتعلق بالتباعد الاجتماعي.

 

 

الجدير بالذكر أن التقرير يحتوي على إحصائيات بالنسب المئوية لمستوى الازدحام في المرافق التجارية واشارة إلى كل مرفق تجاري في تحقيقه للاشتراطات والاجراءات الاحترازية.

 

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