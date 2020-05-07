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شفاء 162 حالة من فيروس كورونا في الكويت

شفاء 162 حالة من فيروس كورونا في الكويت
http://almnatiq.net/?p=861368
المناطق - واس

سجّلت الكويت 162 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2381 حالة.
وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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