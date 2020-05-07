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أرامكو تستعد لتدشين مصفاة جازان الأضخم في المنطقة منتصف 2020

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أرامكو تستعد لتدشين مصفاة جازان الأضخم في المنطقة منتصف 2020

أرامكو تستعد لتدشين مصفاة جازان الأضخم في المنطقة منتصف 2020
http://almnatiq.net/?p=861371

تسارع شركة أرامكو السعودية الخطى لتدشين مصفاة جازان التي تعتد أضخم مصفاة في المنطقة، حيث من المتوقع أن يبدأ انتاج المصفاة التي كلفت الشركة “26” مليار ريال في منتصف العام الحالي ٢٠٢٠م.

وأنجزت شركة أرامكو السعودية، تقدمًا كبيرًا في أعمال تشييد وبناء مصفاة جازان البالغة طاقتها الإنتاجية 420 ألف برميل من النفط الخام العربي الثقيل والمتوسط سنويًا.

ومن المتوقع أن تساهم مصفاة جازان المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات والفرضة البحرية على ساحل مدينة بيش في قلب مدينة جازان الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، بنهاية برفع الطاقة الإنتاجية لمشتقات النفط إلى 1.2 مليار برميل وما يعادل 3.2 ملايين برميل في اليوم من المنتجات المكررة.

وستقوم المصفاة المقامة على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً، حال انتهاءها بمعالجة 420 ألف برميل من الزيت الخام العربي الثقيل والمتوسط لإنتاج الجازولين والديزل ذي المحتوى المنخفض جداً من الكبريت، والبنزول، والباراكسيلين.

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