احدث الأخبار

“منشآت”: 34976 مستفيدًا ومستفيدة من البرامج التدريبية عن بُعد
أبرز المواد
 أرامكو تستعد لتدشين مصفاة جازان الأضخم في المنطقة منتصف 2020
أبرز المواد
 شفاء 162 حالة من فيروس كورونا في الكويت
أبرز المواد
 ارتفاع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.15%
أبرز المواد
 “الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 الهيئة الملكية بالجبيل تصدر تقرير يومي يختص في تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمرافق التجارية
المنطقة الشرقية
 “تقييم” و”صندوق التنمية العقارية” يُفعلان الربط الإلكتروني للاستفادة من خدمات المقيّمين المعتمدين
أبرز المواد
 مدير ” تعليم الليث ” يعتمد تشكيل لجنة العمل التطوعي
منطقة مكة المكرمة
 صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث أولويات الاحتياجات التدريبية لمنشآت القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا
أبرز المواد
 ضمن مبشرات تدعو للتفاؤل.. المملكة تحقق رقماً يقلب المعادلة في مواجهة كورونا
أبرز المواد
 30 بحثا في “اليوم البحثي” لأطباء امتياز الأسنان بجامعة جازان
منطقة جازان
 مدير عام “مدن” ضيف غرفة الشرقية للحديث عن دعم القطاع الصناعي في مواجهة جائحة “كورونا”
منطقة مكة المكرمة
“منشآت”: 34976 مستفيدًا ومستفيدة من البرامج التدريبية عن بُعد

“منشآت”: 34976 مستفيدًا ومستفيدة من البرامج التدريبية عن بُعد

أبرز المواد
أرامكو تستعد لتدشين مصفاة جازان الأضخم في المنطقة منتصف 2020

أرامكو تستعد لتدشين مصفاة جازان الأضخم في المنطقة منتصف 2020

أبرز المواد
شفاء 162 حالة من فيروس كورونا في الكويت

شفاء 162 حالة من فيروس كورونا في الكويت

أبرز المواد
ارتفاع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.15%

ارتفاع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.15%

أبرز المواد

“منشآت”: 34976 مستفيدًا ومستفيدة من البرامج التدريبية عن بُعد

“منشآت”: 34976 مستفيدًا ومستفيدة من البرامج التدريبية عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=861374
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أن عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي تقدمها عن بُعد لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وصل إلى 34976 مستفيداً ومستفيدة، وذلك عبر أكاديمية منشآت التي تقدم برامج تدريبية في مجالات متنوعة مثل ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، التقنية والابتكار، المالية والاستثمار، والامتياز التجاري.
وتهدف “منشآت” من تقديم البرامج التدريبية إلى بناء قدرات رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية مهارات رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإسهام في نمو مشاريعهم، خصوصًا أن أكاديمية منشآت تحرص على تقديم برامجها التدريبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مختلف مناطق المملكة لبناء قدراتهم وتحقيق النمو المؤسسي ونشر العلم والمعرفة حول المجالات التي تخدمهم في أعمالهم.
ووجهت “منشآت” دعوتها إلى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال للاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة والمتنوعة، حيث إن خطوات الاستفادة من البرامج التدريبية تبدأ بتصفح الدورات التدريبية المتاحة عبر الرابط https://academy.monshaat.gov.sa/ ، ثم تسجيل الدخول في حال كان لديك حساب أو التسجيل كمستفيد جديد، واختيار الدورة التدريبية المناسبة، وصولًا إلى حضور الدورة التدريبية حسب المواعيد المحددة .
يذكر أن “منشآت” تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لتوفير بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين .

روابط ذات صلة

أرامكو تستعد لتدشين مصفاة جازان الأضخم في المنطقة منتصف 2020

أرامكو تستعد لتدشين مصفاة جازان الأضخم في المنطقة منتصف 2020
شفاء 162 حالة من فيروس كورونا في الكويت

شفاء 162 حالة من فيروس كورونا في الكويت
ارتفاع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.15%

ارتفاع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.15%

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*