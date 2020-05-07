الإمارات المركزي: سحب 75% من خطة تحفيز السيولة ب 50 مليار درهم لمواجهة كورونا

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قال المصرف المركزي الإماراتي اليوم ” أن البنوك أحرزت تقدماً ملحوظاً لدعم العملاء المتأثرين بتداعيات تفشي وباء كوفيد-19، حيث سحبت البنوك حوالى 75% من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها الـ 50 مليار درهم، أي ما يعادل 37.2 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه.

وأضاف المركزي في بيان له ” أن عدد العملاء الذين استفادوا من تسهيلات السيولة لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة ارتفع مما أسهم في تقديم الدعم المالي للمتأثرين بتداعيات تفشي وباء كوفيد-19.

وبين ” أنه خلال الأسبوعين الماضيين انضمت مجموعة جديدة من البنوك في خطة الدعم الاقتصادي ليصل بذلك مجموع البنوك المشاركة إلى 24، في خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي بتخفيف العبء المالي عن العملاء المتأثرين.

وأوضح أنه سيقوم خلال الأسبوع القادم بنشر قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50% من تسهيلات السيولة الممنوحة لها.