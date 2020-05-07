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1076 يشاركون في معسكر الفتيان الرقمي للتثقيف بجائحة فايروس كورونا

1076 يشاركون في معسكر الفتيان الرقمي للتثقيف بجائحة فايروس كورونا

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1076 يشاركون في معسكر الفتيان الرقمي للتثقيف بجائحة فايروس كورونا

1076 يشاركون في معسكر الفتيان الرقمي للتثقيف بجائحة فايروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=861396
الرياض - مبارك الدوسري

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، مساء أمس  معسكر الفتيان الرقمي الذي بدأت فعالياته يوم الاثنين الماضي ، بمشاركة 1076 مُشارك وزائر ،والذي يأتي في اطار حرص الجمعية على القيام بدورها في تثقيف منسوبيها والمجتمع بجائحة فايروس كورونا .

 وقد تضمنت فعاليات المعسكر في يومه الأخير على العديد من الأنشطة ومن ابرزها دورة في شارة الطاهي ، ومسابقات ثقافية وكشفية ودورة بعنوان صناعة الهدف ، ودورة أخرى في صيانة الأجهزة المنزلية ، وفي تطبيقات الجوال ، كما تضمن البرنامج العديد من الانشطة الاثرائية والكشفية والمسابقات الاسرية .

وأوضح مفوض تنمية المراحل بالجمعية القائد الكشفي عبدالله الخضير ، ان المعسكر قد حقق هدفه  بتطوير وتنمية خبرات المشاركين من خلال خوض تجارب مميزة في مختلف جوانب الحياة والفنون والمهارات  والهوايات الكشفية ، وإيجاد حلول ذكية لتطوير انشطة وبرامج المراحل عبر تطبيقات الكترونية ، والتعلم عن بعد للمساهمة في مكافحة جائحة فايروس كورونا ، والتأكيد على البقاء في المنزل بما يضمن سلامة الجميع .

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