أمانة الشرقية تتلف أكثر من ١٥ ألف كلجم مواد غذائية فاسدة وتغلق أكثر من ١١٤ محل لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 2982 زيارة للمنشآت الصحية ومحلات الجزارة، وذلك خلال الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية في الفترة الماضية، بمشاركة ١٧٧ مراقبا، بالإضافة إلى حملات التعقيم والتطهير لعدد من المواقع العامة والأسواق والمسالخ في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، والتي نفذتها الإدارة العامة لصحة البيئة في وكالة شؤون البلديات، والتي تأتي ضمن حرص الأمانة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – ١٩).

واوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات الاستاذ سعيد بن أحمد شويل أن الجولات والزيارات هدفت الى التأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة من خلال تطبيق الأنظمة والإجراءات الصحية لبيعها على المواطنين والمقيمين في بيئة صحية آمنة، لافتا الى أنه نتج عن هذه الجولات إتلاف ١٥٤٧٠ كيلو جرام من المواد الغذائية اللحوم الغير صالحة للاستهلاك، و رصد ٧٩٧ مخالفة من قبل بعض المحلات والتي أسفرت عن إغلاق ١١٤ منشأة لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الأمانة على تلك المحلات.

وقال أن أعمال صحة البيئة في الرقابة على المسالخ نتج عنها فحص أكثر من ١٨٦٥ رأساً من الضأن و ٩٣٤ رأساً من الماعز و ١٣٣ رأساً من الإبل مما نتج عن إعدام جزئي يقدر بـ ١١٠٠ عضواً من هذه الحيوانات وإعدام كلي لـ ٢١ رأساً .

وأبان بأنه تم إصدار مجموعة من الرخص المهنية لنشاط صحية مختلفة والتي قدرت بـ ٣٦٠ رخصة مهنية، فيما تم إلغاء ٣٣ رخصة مهنية.

وأكد سعيد شويل بأن الأمانة حريصة في المقام الأول على توفير بيئة صحية آمنة في جميع المنتجات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال الجولات الميدانية المكثفة لكافة المنشآت الصحية والعاملين بها، مؤكدا استمرار الجهود خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد.

وأشار بأن الأمانة تعمل باستمرار على تطبيق أعلى معايير الجوانب الصحية في توفير اشتراطات صحية مناسبة مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية ممن لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الأمانة على المنشآت الصحية ومحلات الجزارة، منوها بأنه في حال وجود أي ملاحظات أو عدم اتباع أي من المحلات للأنظمة التي تفرضها الأمانة الابلاغ من خلال مركز ٩٤٠