احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وقطاع غزة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تتلف أكثر من ١٥ ألف كلجم مواد غذائية فاسدة وتغلق أكثر من ١١٤ محل لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية
المنطقة الشرقية
 1076 يشاركون في معسكر الفتيان الرقمي للتثقيف بجائحة فايروس كورونا
منطقة الرياض
 القبض على مواطن يسئ لمقيم يعمل لديه بعبارات غير لائقه
منطقة حائل
 شَد الحزام بعد كورونا
يكتبون
 الإمارات المركزي: سحب 75% من خطة تحفيز السيولة ب 50 مليار درهم لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 سلطنة عمان تسجّل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “منشآت”: 34976 مستفيدًا ومستفيدة من البرامج التدريبية عن بُعد
أبرز المواد
 أرامكو تستعد لتدشين مصفاة جازان الأضخم في المنطقة منتصف 2020
أبرز المواد
 شفاء 162 حالة من فيروس كورونا في الكويت
أبرز المواد
 ارتفاع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.15%
أبرز المواد
 “الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

أبرز المواد
أمانة الشرقية تتلف أكثر من ١٥ ألف كلجم مواد غذائية فاسدة وتغلق أكثر من ١١٤ محل لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية

أمانة الشرقية تتلف أكثر من ١٥ ألف كلجم مواد غذائية فاسدة وتغلق أكثر من ١١٤ محل لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية

المنطقة الشرقية
1076 يشاركون في معسكر الفتيان الرقمي للتثقيف بجائحة فايروس كورونا

1076 يشاركون في معسكر الفتيان الرقمي للتثقيف بجائحة فايروس كورونا

منطقة الرياض
القبض على مواطن يسئ لمقيم يعمل لديه بعبارات غير لائقه

القبض على مواطن يسئ لمقيم يعمل لديه بعبارات غير لائقه

منطقة حائل

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وقطاع غزة
http://almnatiq.net/?p=861404
المناطق - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.
وجرى توزيع 1,920 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 9,600 فرد، منها 700 سلة غذائية في رام الله والبيرة، و370 سلة غذائية في جنين، و250 سلة غذائية في طوباس، و600 سلة في غزة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.

روابط ذات صلة

الإمارات المركزي: سحب 75% من خطة تحفيز السيولة ب 50 مليار درهم لمواجهة كورونا

الإمارات المركزي: سحب 75% من خطة تحفيز السيولة ب 50 مليار درهم لمواجهة كورونا
سلطنة عمان تسجّل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تسجّل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا
“منشآت”: 34976 مستفيدًا ومستفيدة من البرامج التدريبية عن بُعد

“منشآت”: 34976 مستفيدًا ومستفيدة من البرامج التدريبية عن بُعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*