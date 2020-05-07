مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 780 سلة غذائية رمضانية للأسر النازحة والمتضررة في مأرب

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 780 سلة غذائية رمضانية للنازحين من الخانق ونهم إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 780 أسرة نازحة ومتضررة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.