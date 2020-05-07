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الصين تؤيد تحقيق منظمة الصحة العالمية في أصل كورونا

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الصين تؤيد تحقيق منظمة الصحة العالمية في أصل كورونا

الصين تؤيد تحقيق منظمة الصحة العالمية في أصل كورونا
http://almnatiq.net/?p=861412
المناطق - وكالات

قالت الصين الخميس إنها تدعم جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل جائحة كوفيد-19 وتعارض محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى “تسييس القضية” ومهاجمة بكين.

وردا على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي شبّه فيها الوباء بالهجوم على ميناء بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إن العدو الذي تواجهه الولايات المتحدة هو فيروس كورونا وليس الصين، حسبما نقلت “رويترز”.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعربت مطلع الشهر الجاري، عن أملها في أن تتلقى دعوة من السلطات الصينية للمشاركة في تحقيقاتها بشأن مصدر فيروس كورونا الجديد.

وقالت المنظمة الدولية إنها تأمل بأن تتلقي دعوة من الصين للمشاركة في التحقيقات التي تجريها بشأن “المصدر الحيواني” للفيروس الذي نجم عنه تفشي وباء “كوفيد-19”.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني إن المنظمة “ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء الدوليين وبدعوة من الحكومة الصينية للمشاركة في التحقيق بشأن المصادر الحيوانية” للفيروس.

وسبق للصين أن رفضت في وقت سابق دعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل حول ظهور فيروس كورونا الجديد، معتبرة أن الدعوات للتحقيق المستقل تخفي دوافع سياسية.

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