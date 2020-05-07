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مدني جازان يجدد تحذيراته عن مخاطر التقلبات والمتغيرات الجوية المصاحبة للأمطار ويدعو لإتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول

مدني جازان يجدد تحذيراته عن مخاطر التقلبات والمتغيرات الجوية المصاحبة للأمطار ويدعو لإتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول
http://almnatiq.net/?p=861417
المناطق - فضة عطيف

جازان – فضه عطيف
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم الخميس والمستمرة حتى نهاية الاسبوع وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه في إنعدام الرؤية.

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن أي مخاطر نتيجة هذه المتغيرات الجوية ومنها تفادي الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن ان تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي ويشدد على مراقبة الاطفال وتوجيههم بالابتعاد عنها واي مواقع أخرى خطرة حفاظاً على سلامتهم ، وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء بالمنزل وفي الأماكن الآمنة وقت هطول الامطار وجريان السيول وأهاب بالجميع بالاطلاع على ما تبثه المديرية العامة للدفاع المدني من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع أي أخطار على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة .

وأكد ان مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية بشكل مستمر ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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