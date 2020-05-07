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لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 78 .. ومتحدث الصحة يؤكد المتابعة المستمرة لاكتشاف الفيروس مبكراً ومنع انتشاره

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لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 78 .. ومتحدث الصحة يؤكد المتابعة المستمرة لاكتشاف الفيروس مبكراً ومنع انتشاره

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 78 .. ومتحدث الصحة يؤكد المتابعة المستمرة لاكتشاف الفيروس مبكراً ومنع انتشاره
http://almnatiq.net/?p=861423
المناطق - واس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الأربعاء اجتماعها الثامن والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33731، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 7798، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 219، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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