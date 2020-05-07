احدث الأخبار

تعليم الرياض يحث الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقات النشاط الافتراضية
منطقة الرياض
 مدير جامعة الجوف المكلف يعتمد أول محضر ترقيات عبر منصة مسار بواقع 94 وظيفة
منطقة الجوف
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأفغاني
أبرز المواد
 33 مليون عاطل عن العمل في أقوى اقتصاد في العالم
أبرز المواد
 “إثراء” يطلق باقة جديدة من برامج الأطفال التفاعلية
أبرز المواد
 باكستان تعلن رفع الإغلاق العام بسبب كورونا تدريجياً اعتباراً من يوم السبت
أبرز المواد
 لجنة الاقتصاد بالشورى تبحث (عن بعد) مع وزير التجارة أثر جائحة كورونا على الغش التجاري والأسعار
أبرز المواد
 البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيش في منطقة جازان
منطقة جازان
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في السودان
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 78 .. ومتحدث الصحة يؤكد المتابعة المستمرة لاكتشاف الفيروس مبكراً ومنع انتشاره
أبرز المواد
 مدني جازان يجدد تحذيراته عن مخاطر التقلبات والمتغيرات الجوية المصاحبة للأمطار ويدعو لإتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول
منطقة جازان
 وزارة الداخلية : اعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها
أبرز المواد
تعليم الرياض يحث الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقات النشاط الافتراضية

تعليم الرياض يحث الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقات النشاط الافتراضية

منطقة الرياض
مدير جامعة الجوف المكلف يعتمد أول محضر ترقيات عبر منصة مسار بواقع 94 وظيفة

مدير جامعة الجوف المكلف يعتمد أول محضر ترقيات عبر منصة مسار بواقع 94 وظيفة

منطقة الجوف
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأفغاني

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأفغاني

أبرز المواد
33 مليون عاطل عن العمل في أقوى اقتصاد في العالم

33 مليون عاطل عن العمل في أقوى اقتصاد في العالم

أبرز المواد

لجنة الاقتصاد بالشورى تبحث (عن بعد) مع وزير التجارة أثر جائحة كورونا على الغش التجاري والأسعار

لجنة الاقتصاد بالشورى تبحث (عن بعد) مع وزير التجارة أثر جائحة كورونا على الغش التجاري والأسعار
http://almnatiq.net/?p=861435
المناطق - واس

بمشاركة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ،عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعًا (عن بعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440 / 1441هـ، كما تم التطرق لأبرز المستجدات الحالية، ومدى تأثيرها على الاداء، ومنجزاتها خلال عام التقرير.
كما استعرض الاجتماع أبرز مضامين التقرير، والتحديات والصعوبات التي واجهت الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة أثر جائحة كورونا على الغش التجاري، والتستر، والسيطرة على عرض السلع والتحكم في أسعارها، وبحث سبل حماية المستهلك من آثار هذه الجائحة.
وأكد المجتمعون أهمية التنسيق مع مؤسسة النقد للحيلولة دون تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة جراء جائحة كورونا؛ من خلال تقديم التمويل اللازم لها من قبل البنوك، والتعليق المؤقت لطلبات التصفية للمنشآت التجارية، والتشديد على أهمية العمل على تحفيز إنشاء جمعيات أهلية متخصصة لحماية المستهلك في جميع الأنشطة التجارية.
وجرى خلال الاجتماع بحث أثر الأنشطة الاقتصادية الخفية على الاقتصاد الوطني وكيفية معالجة ذلك بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة، ورفع قدرة توظيف السعوديين.
شارك في الاجتماع (عن بعد) معالي نائب وزير التجارة الأستاذ ماجد البواردي وعدد من وكلاء الوزارة المختصين.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأفغاني

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأفغاني
33 مليون عاطل عن العمل في أقوى اقتصاد في العالم

33 مليون عاطل عن العمل في أقوى اقتصاد في العالم
“إثراء” يطلق باقة جديدة من برامج الأطفال التفاعلية

“إثراء” يطلق باقة جديدة من برامج الأطفال التفاعلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*