“إثراء” يطلق باقة جديدة من برامج الأطفال التفاعلية

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أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالظهران، باقة جديدة من البرامج التفاعلية الخاصة بالأطفال عبر بوابته الرقمية “إثراء التواصل”، تتصدرها ثلاثة برامج تفاعلية، تهدف إلى إثراء عزلة الأطفال المنزلية وتطوير مهاراتهم من خلال غرس مجموعة من المفاهيم والقيم التي تسهم في تطوير جيل من المفكرين والمبدعين القادرين على تعزيز المستقبل في المملكة من مختلف النواحي الثقافية والإبداعية والفنية.

وتتضمن هذه البرامج، برنامج “اصنعها بنفسك” الذي يساعد الأطفال على صُنع مجموعة من الأعمال المنزلية وخوض تجارب متعددة، منها صنع العجينة المبهرة، وصُنع الطوابع المنزلية، ورؤية الأصوات، وهيّا نزرع، وأوجه القمر، وتدريبهم على صناعة هدايا العيد من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو الممتعة.

أما برنامج “مباشر من متحف الطفل”، فيقدم حزمة من البرامج التفاعلية والقصص المثرية التي تثري عزلة الأطفال المنزلية، ويُمكنهم من صنع الفقاعات، وصنع فانوس قرقيعان، وتدريبهم على صنع كرت يهديه الطفل لمن يحبّ من أهله وأصحابه، وسيتمكن الأطفال عبر بث مباشر من تلوين الأواني المنزلية القديمة مع المختصين في متحف الطفل.

فيما يستكمل البرنامج الثالث “بودكاست معاً مع أمي” حلقاته الممتعة وسرد قصص ملهمة للأطفال تهدف إلى تنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتعزيز ثقتهم وبناء شخصياتهم، وغرس القيم الأخلاقية لديهم.

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” يعدّ وجهة ثقافية متعددة الأبعاد وتهدف إلى إلهام وتحفيز روّادها كي يصبحوا رواداً للمملكة، عبر مجالات متعددة، إلى جانب تمكين المواهب الوطنية وإبراز تقدمها على المستوى العالمي.