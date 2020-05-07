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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأفغاني

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأفغاني

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأفغاني
http://almnatiq.net/?p=861447
المناطق - واس

تلقي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية المُكلف السيد محمد حنيف أتمر.
وبحث الاتصال، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة للمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات فايروس كورونا المستجد، وجهود البلدين في احتواء تداعياته.

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