تعليم الرياض يحث الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقات النشاط الافتراضية

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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة للتسجيل بمسابقة النشاط الطلابي الذي تنفذها الإدارة العامة للنشاط الطلابي من خلال عدد من المسابقات العلمية بالاستفادة من خيارات التعليم عن بعد المتزامنة وغير المتزامنة عن طريق الأندية الافتراضية.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن هذه المسابقات تأتي من باب حرص وزارة التعليم على تنفيذ برامج نوعية لاستثمار أوقات الطلاب والطالبات وتمكينهم من مهارات القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والربورت.

وبين أن النادي العلمي الافتراضي يشتمل على فعاليات ومسابقات جذابة وتفاعلية عن طريق تحديات افتراضية تواكب الحدث وتدعم التعلم وفق منهجية steam بالاعتماد على أدوات الجيل الصناعي الرائع للروبوت والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجة والتصنيع الرقمي.

وحث الوهيبي جميع طلاب وطالبات التعليم العام بمنطقة الرياض في جميع مراحل التعليم على المشاركة في المسابقات والمشاركة من خلال الدخول على بوابة النشاط والتسجيل : WWW.nshat.sa.