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الأمانة العامة للجان الضريبية توفر خدمة التواصل المرئي لعقد جلسات النظر

الأمانة العامة للجان الضريبية توفر خدمة التواصل المرئي لعقد جلسات النظر
http://almnatiq.net/?p=861456
المناطق - واس

وفرت الأمانة العامة للجان الضريبية خدمة جلسات نظر الدعاوى من خلال التواصل المرئي مع اللجان الضريبية، وذلك تعزيزا لدورها في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية .
وقد عقدت أولى جلسات التقاضي عن بُعد بتاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020. ويأتي هذا ضمن سلسلة الخطوات المتخذة من قبلها في تيسير الإجراءات وتوفير خدمة التقاضي عن بُعد، لدعم وتحسين تجربة المتعامل.
وأشارت الأمانة إلى أنها تنتهج مبدأ تعزيز ثقة المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمتة كافة الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية ابتداءً من قيد الدعوى وتبادل المذكرات بين أطرافها، وصولاً إلى إحالتها للدراسة من قبل الفرق المختصة، وعرضها على اللجان الضريبية، واستكمالاً بصدور القرار وتسليمه من خلال البوابة الإلكترونية، كما يتم تقديم طلبات الاستئناف والالتماس إلكترونيًا.
وبينت أن (خدمة التقاضي عن بُعد) تأتي تعزيزاً لاستمرارية إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، ولمواجهة الظروف الحالية وما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجهات المختصة للتعامل مع فايروس كورونا المستجد، وحرصا على تجنب إطالة أمد التقاضي، مشيرة إلى أن الخدمة جاءت سعيًا لتيسير الإجراءات وتمكين أطراف الدعوى من اختيار موعد جلسة النظر لحضور الجلسات عبر أحد مكاتب التقاضي عن بُعد، واستلام القرار إلكترونيًا حال صدوره.

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