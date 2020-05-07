احدث الأخبار

الأمير تركي بن طلال يُدشّن مبادرة “المتطوع التقني”
منطقة عسير
 الأمانة العامة للجان الضريبية توفر خدمة التواصل المرئي لعقد جلسات النظر
أبرز المواد
 شرطة القصيم: القبض على شخصين مخالفين لقرار منع التجول ومحاولتهما الهرب أثناء استيقافهما
منطقة القصيم
 تعليم الرياض يحث الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقات النشاط الافتراضية
منطقة الرياض
 مدير جامعة الجوف المكلف يعتمد أول محضر ترقيات عبر منصة مسار بواقع 94 وظيفة
منطقة الجوف
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأفغاني
أبرز المواد
 33 مليون عاطل عن العمل في أقوى اقتصاد في العالم
أبرز المواد
 “إثراء” يطلق باقة جديدة من برامج الأطفال التفاعلية
أبرز المواد
 باكستان تعلن رفع الإغلاق العام بسبب كورونا تدريجياً اعتباراً من يوم السبت
أبرز المواد
 لجنة الاقتصاد بالشورى تبحث (عن بعد) مع وزير التجارة أثر جائحة كورونا على الغش التجاري والأسعار
أبرز المواد
 البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيش في منطقة جازان
منطقة جازان
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في السودان
أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يُدشّن مبادرة “المتطوع التقني”

الأمير تركي بن طلال يُدشّن مبادرة “المتطوع التقني”

منطقة عسير
الأمانة العامة للجان الضريبية توفر خدمة التواصل المرئي لعقد جلسات النظر

الأمانة العامة للجان الضريبية توفر خدمة التواصل المرئي لعقد جلسات النظر

أبرز المواد
شرطة القصيم: القبض على شخصين مخالفين لقرار منع التجول ومحاولتهما الهرب أثناء استيقافهما

شرطة القصيم: القبض على شخصين مخالفين لقرار منع التجول ومحاولتهما الهرب أثناء استيقافهما

منطقة القصيم
تعليم الرياض يحث الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقات النشاط الافتراضية

تعليم الرياض يحث الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقات النشاط الافتراضية

منطقة الرياض

الأمير تركي بن طلال يُدشّن مبادرة “المتطوع التقني”

الأمير تركي بن طلال يُدشّن مبادرة “المتطوع التقني”
http://almnatiq.net/?p=861459
المناطق - عسير

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة أدارة أزمة كورونا، مبادرة “المتطوع التقني” التي هي باكورة مبادرات نشامى عسير، وتستهدف تقديم خدمات الصيانة في منازل الأسر المحتاجة عبر فريق تطوعي متخصص يضم نخبة من الشباب السعودي المؤهل، في سعي حثيث لتعزيز مساهمتها في الأعمال المهنية بجودة عالية، مع التزام كامل بتطبيق الإجراءات الوقائية خلال أزمة كورونا.

وستعمل المبادرة على تنفيذ خدمات صيانة منزلية تطوعية للمستفيدين، تشمل أعمال الكهرباء، والسباكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الحساب الآلي، إضافة للإلكترونيات والاتصالات، تحت إشراف نخبة من المدربين الوطنيين الممارسين وذوي الخبرة الطويلة في المجال، والتي ستعمل على تخصيص وتوزيع فرق الصيانة الميدانية من وحدات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في محافظات ومراكز المنطقة، عبر نظام إلكتروني سريع الاستجابة، يقوم عليه متطوعين اجتازوا برامج مكثفة للتدريب على آليه استقبال وتنفيذ وإغلاق الطلبات وإدارة وتنفيذ عمليات الصيانة التطوعية.

وتأتي مبادرة “المتطوع التقني” بشراكة أنتجتها غرفة إدارة أزمة كورونا بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في المبادرة أكثر من 500 متطوع مهني.

روابط ذات صلة

مدني خميس مشيط ينقذ عاملا أسيويا أُحتجز داخل غرفة مضخات المياه

مدني خميس مشيط ينقذ عاملا أسيويا أُحتجز داخل غرفة مضخات المياه
محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب العريف الأسلمي

محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب العريف الأسلمي
السهيمي يقدم الشكر والعرفان لمعالي مدير جامعة الملك خالد ولسعادة عميد كلية العلوم والآداب بمحايل عسير

السهيمي يقدم الشكر والعرفان لمعالي مدير جامعة الملك خالد ولسعادة عميد كلية العلوم والآداب بمحايل عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*