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مدير جامعة جازان يترأس مجلس الجامعة في جلسته الثامنة

مدير جامعة جازان يترأس مجلس الجامعة في جلسته الثامنة
http://almnatiq.net/?p=861467
المناطق - فضه عطيف

ترأس معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، مجلس الجامعة في جلسته الثامنة التي عقدت- عن بعد-ظهر اليوم الخميس، بحضور أصحاب السعادة وكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.
ونوه معالي مدير الجامعة بتميز ونجاح خطط الجامعة في تحولها للتعليم عن بعد، واستكمال المسيرة التعليمية والأكاديمية وصولا لأداء طلبة الجامعة لاختباراتهم عن بعد، ووجه معالي الدكتور مرعي القحطاني شكره وتقدير لكافة منسوبي الجامعة من وكلاء وعمداء وأعضاء هيئة تدريس وطلبة بعد تسجيل الجامعة لإحصاءات وأرقام مميزة تعكس البنية الرقمية المتطورة وتفاني الجميع في رحلة التحول للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بعد تعليق الدراسة للوقاية من فايروس كورونا.

فيما أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس اتخذ مجموعة من القرارات منها:
الموافقة على تعيين 3 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة أستاذ مساعد. والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 11 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير
والدكتوراه في تخصصات مختلفة. والموافقة على تفويض صاحب المعالي وزير التعليم، رئيس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس الجامعة خلال العطلة الصيفية للعام الجامعي 1441هـ.

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