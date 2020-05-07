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مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يرأس الاجتماع التعريفي لمشروع نظام الموارد المركزية الموحد

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يرأس الاجتماع التعريفي لمشروع نظام الموارد المركزية الموحد

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مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يرأس الاجتماع التعريفي لمشروع نظام الموارد المركزية الموحد

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يرأس الاجتماع التعريفي لمشروع نظام الموارد المركزية الموحد
http://almnatiq.net/?p=861471
المناطق - واس

رأس معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري, الاجتماع التعريفي لمبادرة مشروع نظام الموارد المركزية الموحد لوزارة الدفاع والمشاريع التابعة والخطة المستقبلية للتنفيذ، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد في مقر وكالات وزارة الدفاع.
ورحب معاليه في بداية الاجتماع بالحضور من الشركات المهتمة بالمساهمة في تنفيذ المبادرة، موضحاً أهمية مخرجات هذه المبادرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع وتتمثل في تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم وتوطين التصنيع العسكري.
وأكد الدكتور البياري أهمية تنفيذ المبادرة وفق نموذج تنفيذ جديد يساعد على زيادة فرص النجاح وتعزيز حوكمة الإجراءات وتقليل المخاطر.
كما استعرض مدير عام تقنية المعلومات بوكالة خدمات التميز الدكتور صالح بن أحمد المقرن، الخطوات السابقة التي تمت على هذه والفرص التي ستكون متاحة للشركات للعمل مع الوزارة وآلية تنفيذ المبادرة ومكوناتها ونطاق العمل والمخرجات المتوقعة ومراحل الخطة العامة وتأهيل الشركات.

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