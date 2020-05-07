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‏إدارة “تعليم الجوف” تصرف 7.5 مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس

‏إدارة “تعليم الجوف” تصرف 7.5 مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس
http://almnatiq.net/?p=861485
المناطق - الجوف

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الشؤون المالية، عن صرف مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441هـ، في الحسابات البنكية للمدارس، والبالغ مجموعها أكثر من 7.5 مليون ريال.
وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية الأستاذ أحمد بن يوسف الحشاش أن مخصصات الميزانية التشغيلية اشتملت على البنود التالية: النظافة، صيانة آلات التصوير، صيانة أجهزة التكييف.

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