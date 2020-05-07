سفارة خادم الحرمين في بيروت تنقل 88 مواطناً إلى المملكة

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انطلقت من العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس أول رحلة جوية عبر الخطوط الجوية السعودية باتجاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض على متنها 88 راكباً ، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين _حفظه الله _ ،وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين في الخارج ،في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم .

وأوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بيروت بأن الركاب وصلوا المطار وسط اجراءات صحية وأمنية مشددة ،وتولت طواقم طبية اجراء الفحوصات اللازمة لهم قبل صعودهم إلى الطائرة التي روعي فيها ضمان وجود مساحات آمنة بين الركاب ،وكان في وداع المواطنين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري ،وفرق العمل المعنية بشؤون السعوديين في سفارة المملكة .

من جانبه قال سفير خادم الحرمين وليد بخاري على دور المملكة في التعامل مع جائحة كورونا :أن المملكة من أوائل الدول التي استشعرت خطورتها واتخذت كافة الاجراءات الاحترازية التي لاقت اشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية ،وأضاف أن تلك الاجراءات الاستباقية جاءت انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ،وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله بتقديم الرعاية وكافة التسهيلات اللازمة لكل المواطنين العالقين في الخارج ومن ضمنهم الموجودين في لبنان ،وأوضح أن السفارة في بيروت اتخذت العديد من الخطوات والاجراءات لتسيير هذه الرحلة إلى المملكة العربية السعودية ،مؤكداً أن المملكة منوط بها دور إنساني ،وهي تثبت يوما بعد يوم للمجتمع الدولي مكانتها الدولية ومسؤوليتها في الجانب الإنساني .