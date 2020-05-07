ضبط عدة مخالفات في حملات مشتركة على مناطق عشوائية لتكرير الزيوت في الرياض

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شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع الجهات الشريكة الممثلة بوزارات التجارة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجمارك السعودية وهيئة الزكاة والدخل ودوريات الأمانة وبلديه السلي والمرور والضبط الميداني لشرطه منطقة الرياض والدفاع المدني حملاتها المستمرة على المستودعات والمنشآت ، حيث تم العثور على مناطق عشوائيه تقوم بتكرير الزيوت المستخدمه وإعادة تصنيعها وبيعها بطرق غير نظاميه تعمل عليها عماله مخالفه للنظام ، وقد تم أخذ عينات من هذه الزيوت مع التحفظ على المخالفين وعلى مواقعهم لحين ظهور العينات من جهه الإختصاص ، وأسفرت الحمله عن ضبط عدد 4 مخالفات لنظام العمل للمواقع المرخصة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة وتم إتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة حسب الإختصاص لكل جهة.

وأشار مدير مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري إلى أن هذه الحملات المشتركة هي إمتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات، مشددا على إستمرار هذه الحملات دون توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتحقق من إلتزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

فيما أكد بدر العتيبي مدير إدارة التفتيش بالمكتب على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات أومؤسسات أو أفراد ، وفقا للقرارات الوزارية.