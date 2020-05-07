الجمعية السعودية للحساسات الطبية SMSA في جامعة المجمعه تقيم ملتقى علمي لمناقشة دورها في ضوء إنتشار جائحة كورونا

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برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن ومتابعة من الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، وبدعم من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، تقيم الجمعية العلمية السعودية للحساسات الطبية ملتقى علمي لمناقشة دور الجمعية الطبي والهندسي في ضوء إنتشار جائحة كورونا تحت عنوان “تطبيقات الحساسات الطبية في مقاومة إنتشار جائحة كورونا”. وذلك يوم الأحد 17 رمضان الموافق 2020/05/10م الساعة 9:30م – 12:00ص عبر منصة مايكروسوفت تيمز على الرابط: https://cutt.ly/XyhG9c8

هذا وتعد الجمعية السعودية للحساسات الطبية من أوائل الجمعيات العلمية المنشأة في جامعة المجمعة وهي جمعية متعددة التخصصات تهدف لجمع المهتمين بعلوم وتطبيقات الحساسات الطبية من مختلف التخصصات الصحية والهندسية لتنمية مجال تطبيقات الحساسات الطبية ، وجاء إنشاء الجمعية نتيجة للضرورة التي فرضها التطور التقني الذي يشهده العالم لتسخير التقنيات الحديثة في تطوير سبل الرعاية الصحية.

ويأتي هذا الملتقى تحقيقاً لأهداف الجمعية والتي منها نشر ثقافة الحساسات الطبية وتنمية الفكر العلمي في مجال تطبيقات الحساسات الطبية.

الجدير بالذكر أن الجمعية السعودية للحساسات الطبية SMSA في جامعة المجمعة قد تأسست في عام 2019 بقرار من مجلس جامعة المجمعة والذي صدر بموجبه قرار المجلس العلمي لجامعة المجمعة بتشكيل لجنة تأسيسية مؤقتة للجمعية العلمية السعودية للحساسات الطبية.

وتضم الجمعية في مجلس إدارتها للدورة الحالية (الدورة الأولى) 9 أعضاء ممن يحملون درجة الدكتوراة في تخصصات الجمعية وهم:

د. عبدالعزيز بن عبدالله الكثيري رئيس مجلس الإدارة

د. رائد بن سليم البرادعي نائب رئيس مجلس الإدارة

د. صالح بن أحمد الدهش عضو وأمين مجلس الإدارة

د. عبدالله بن عثمان العامودي عضو مجلس الإدارة وأمين مال الجمعية

د. عبدالرحمن بن محمد السليمان عضو مجلس الإدارة

اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير عضو مجلس الإدارة

د. إبراهيم بن نعمةالله أنديجاني عضو مجلس الإدارة

د. شادي بن عبدالله الشويعر عضو مجلس الإدارة

د. سارة بنت محمد اللعبون عضو مجلس الإدارة