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تعليم الشرقية يدشن منصة العمل التكوعي في 19 مجالاً و527 متطوعا

تعليم الشرقية يدشن منصة العمل التكوعي في 19 مجالاً و527 متطوعا
http://almnatiq.net/?p=861498
المناطق_الدمام

كثفت إلادارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ،جهودها الرامية لتعزيز أعمالها التطوعية والمجتمعية  وحددت 19 مجالاً تطوعياً لمنسوبيها من الإدارات المعززة لثقافة العمل التطوعي عبر منصة العمل التطوعي التي اطلقتها مؤخراً .

وترأس مدير عام الادارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية ،الدكتور ناصر الشلعان الاجتماع الأول للجنة الاشراف والتنظيم ،عن بعد ،على العمل التطوعي بتعليم الشرقية ، حيث أكد خلال الاجتماع ، أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وفقاً لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ تعمل ضمن البرامج التشاركية مع كافة الجهات الحكومية والخاصة نظيراً لدور لمنسوبو التعليم المحوري في كافة مناحي الأعمال التطوعية

وأضاف الشلعان أن الاجتماع  ناقش اليات أعمال اللجان المشاركة في اللجنة  وتفعيل منصة العمل التطوعي لإتاحة الفرصة لمنسوبي ومنسوبات التعليم بالمشاركة في الأعمال الانسانية والمسئولية الاجتماعية .

من جانبه قال مدير إدارة الاعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية ،سعيد الباحص ،أن إدارة الاعلام أنتجت مواد اعلامية ونشرات لكافة الادارات والمكاتب التابعة لادارة التعليم تتضمن التعريف بالمشروع التطوعي ومجالاته الـ19 ،واضاف الباحص، أن كل مجال من مجالات التطوع تمت التوعية بأهميته من خلال منصات التعليم في مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الاعلام المختلفة إضافة إلى تبني الحقائب التدريبية الأعلامية

وافاد الباحص ،أن أعداد المسجلين في منصة العمل التطوعي حتى اليوم صل إلى 527 متطوعاً في نحو 19 تشمل مجالات التخطيط -إدارة فرق العمل -الإمداد والتمويل –الحراسات – الدعم التقني والفني -التوعية والتثقيف -التدريب والتعليم -توزيع المساعدات – الأمن والسلامة -الإدارة والقيادة -اللغات والترجمة -خدمات التغذية -الإغاثة -إدارة الحشود -خدمات النقل -التعامل مع الفئات الخاصة -الإرشاد النفسي -الإعلام- الخدمات الادارية.

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