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مصر تسجل أكبر عدد إصابات يومي منذ بدء جائحة كورونا

مصر تسجل أكبر عدد إصابات يومي منذ بدء جائحة كورونا
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قالت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم (الخميس) إن البلاد سجلت 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر عدد إصابات يومي منذ بدء الوباء، و13 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في البيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و482 حالة وفاة”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر مددت العمل بحظر التجول الليلي حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

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