وكالة المسجد النبوي تواصل إجراءاتها الوقائية

تواصل وكالة المسجد النبوي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الأئمة والمؤذنين والمصلين العاملين في الحرم الشريف ، وذوي الجنائز من خلال تباعد الصفوف ، إضافة إلى متابعة العمل بنقاط الفرز البصري من خلال كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة جميع الأفراد ، والتي ترصد بدقة عالية 25 شخصا ، كما تعطي تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد ، وتعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها ، بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد من خلال الشاشات وأجهزة الجوال.
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