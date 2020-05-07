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شرطة الرياض تقبض على ثلاثة وافدين احتجزوا مقيمة من جنسيتهم وابتزوا ذويها في بلادها

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وكالة المسجد النبوي تواصل إجراءاتها الوقائية

وكالة المسجد النبوي تواصل إجراءاتها الوقائية
http://almnatiq.net/?p=861508
المناطق_المدينة

تواصل وكالة المسجد النبوي‬⁩ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الأئمة والمؤذنين والمصلين العاملين في الحرم الشريف ،‬⁩ وذوي الجنائز من خلال تباعد الصفوف ، إضافة إلى متابعة العمل بنقاط الفرز البصري من خلال كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة جميع الأفراد ، والتي ترصد بدقة عالية 25 شخصا ، كما تعطي تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد ، وتعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها ، بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد من خلال الشاشات وأجهزة الجوال.

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