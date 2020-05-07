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الشرطة العسكرية الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية تباشر عددًا من المهام لتطبيق قرار منع التجول بمنطقة تبوك

الشرطة العسكرية الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية تباشر عددًا من المهام لتطبيق قرار منع التجول بمنطقة تبوك

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الشرطة العسكرية الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية تباشر عددًا من المهام لتطبيق قرار منع التجول بمنطقة تبوك

الشرطة العسكرية الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية تباشر عددًا من المهام لتطبيق قرار منع التجول بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=861509
المناطق- تبوك
تشارك القوات البرية الملكية السعودية ممثلة بمجموعة الشرطة الخاصة بالمنطقة الشمالية الغربية في تطبيق الأمر الملكي الكريم القاضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتباشر القوات البرية على مدار الساعة جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأمنية المشاركة بمنطقة تبوك عددًا من المهام الأمنية والإنسانية في المواقع المسندة إليها.
وتعد تلك المشاركة ضمن الواجبات التي تقوم بها القوات البرية الملكية السعودية بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية لحفظ النظام وضمان صحة وسلامة المجتمع والتأكيد على إلتزام المواطن والمقيم بجميع الأوامر والتعليمات الصادرة لإيقاف انتشار هذه الجائحة.

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