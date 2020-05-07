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“تراحم” تطلق حملة تفريج كربة عن أسر السجناء بتبوك

“تراحم” تطلق حملة تفريج كربة عن أسر السجناء بتبوك
http://almnatiq.net/?p=861512
المناطق- تبوك
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بدأت أمس حملة تفريج كربة عن أسر السجناء التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة تبوك، تحت شعار ” أسر السجناء مسؤوليتنا”.
وأوضح رئيس لجنة تراحم بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي أن الحملة ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك مقدماً شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم وحرصه على كل ما يخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة.
وقال إن الحملة في هذا العام تستهدف توفير الرعاية لأسر السجناء وجميع احتياجاتهم ومستلزماتهم إضافة إلى تسديد الإيجارات لأسر السجناء وفق شروط محددة.
وأشار رئيس لجنة تراحم بالمنطقة إلى أنه يمكن للراغبين في المساهمة ودعم الجمعية الإيداع المباشر لحساب ” لجنة تراحم تبوك” رقم SA0680000500608019001184 في مصرف الراجحي.

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