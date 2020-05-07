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غادروا الرياض إلى جدة

الصحة تعلن خروج دفعه جديدة من ضيوفها في المحاجر الصحية

الصحة تعلن خروج دفعه جديدة من ضيوفها في المحاجر الصحية
http://almnatiq.net/?p=861515
المناطق_الرياض

كشفت “الصحة” عن خروج دفعه جديدة من النزلاء ممن تم استضافتهم في المحاجر الصحية في منطقة الرياض للعائدين من الخارج ، بعد التأكد من سلامتهم ، حيث غادروا الرياض إلى جدة .
وأشارت الصحة أنها خصصت عدد من المحاجر بالعاصمة للعائدين من الخارج .
وبينت الصحة أن جميع الحالات التي تم لها السماح بالخروج من المحجر استكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء واخصائيين وممرضين.
مؤكدة أنه هناك كان كشف يومي كان يجرى للمقيمين في الفنادق المخصصة للحجر الصحي.
كما وفرت الصحة كافة الخدمات للنزلاء في المحاجر حيث يتم التواصل على مدار الساعة مع ذويهم هاتفياً بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت كما تتواصل الصحة مع النزلاء بالجانب الاجتماعي والنفسي ويتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في المحاجر ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.
وفي نفس الاطار أوضحت “الصحة” أنه تم نقل النزلاء ، على رحلة استثنائية مغادرة الى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.
من جهتهم عبر النزلاء عن سعادتهم وشكرهم للوزارة نظير ماقدمته لهم من رعاية صحية وخدمات متميزة.

تجدر الإشارة أن وزارة الصحة وإستمراراً للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ ومنع إنتشاره ، قد هيأت عدد من دور الضيافة الصحية ليقضي فيها الضيوف ممن يشتبه إصابتهم بكورونا ، حيث يتم إجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة لهم ورعايتهم طبياً على مدى ١٤ يوم حفاظاً على صحتهم ومنعاً لإنتقال العدوى للمخالطين لهم .

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