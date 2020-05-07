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“هدف” يدعو الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص للتسجيل في جلسة تدريبية عن الخدمات المالية والمصرفية

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“هدف” يدعو الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص للتسجيل في جلسة تدريبية عن الخدمات المالية والمصرفية

“هدف” يدعو الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص للتسجيل في جلسة تدريبية عن الخدمات المالية والمصرفية
http://almnatiq.net/?p=861521

 يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، جلسة تدريبية تفاعلية مباشرة، عن التحولات المستقبلية في الخدمات المالية والمصرفية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمنصة على الرابطdoroob.sa، في تمام الساعة 10 من مساء ‪يوم الأحد المقبل

وستستعرض الجلسة التدريبية التفاعلية المباشرة التي يقدمها أ. خالد الغدير ، التحولات المستقبلية في الخدمات المالية والمصرفية)، واقع الأنشطة المهنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

في هذا السياق دعا الصندوق أفراد المجتمع إلى المشاركة والاستفادة من الجلسة التدريبية عن بُعد، واستغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، لاسيما وأن هذه الدورات تأتي تضامناً مع ما تقدمه حكومة المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حس المسؤولية لدى “هدف” تجاه المجتمع.

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، في حين يحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

وتأتي الجلسة التدريبية المقرر عقدها ‪الأحد المقبل، امتدادا لجلسات تدريبية تفاعلية قدمت خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي سيتم فيه الإعلان أيضا عن جلسات أخرى عن بُعد، وذلك انطلاقا من حرص الصندوق على تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

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