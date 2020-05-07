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انتشار البعوض يزعج اهالي طريف والبلدية توضح السبب

انتشار البعوض يزعج اهالي طريف والبلدية توضح السبب
http://almnatiq.net/?p=861526
المناطق_خالد الضبيبي
اشتكى مواطنون في محافظة طريف من انتشار الباعوض في أحياء المحافظة وابدوا تخوفهم من أن تتسبب كثرة الباعوض في انتشار الأمراض والأوبئة المعدية.
تلقت صحيفة “المناطق” عدة شكاوى من أهالي المحافظة بشأن انتشار الباعوض داخل الأحياء ما قد يؤدي ويتسبب بمخاطر بيئية وصحية مطالبين الجهات المعنية بمكافحة هذه الآفة وتوفير بيئة صحية سليمة خالية من الحشرات الضارة .
تواصلت ’’ المناطق ’’ مع العلاقات العامة في بلدية محافظة طريف وذكروا أن  البلديه تقوم بأعمال المكافحة بجهودها الذاتية من عمالة ومعدات عن طريق ردم المستنقعات وشفط المياه الراكدة داخل النطاق العمراني ورش المبيدات في أماكن توالد الباعوض في البرك ومصايد الأمطار .

وتأمل بلدية طريف من المواطنين مساعدتها والتعاون  معها عن طريق رمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها ومعالجة  تسربات المياة في منازلهم للحد من ظاهرة انتشار وتكاثر الباعوض

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