انتشار البعوض يزعج اهالي طريف والبلدية توضح السبب

المناطق_خالد الضبيبي

اشتكى مواطنون في محافظة طريف من انتشار الباعوض في أحياء المحافظة وابدوا تخوفهم من أن تتسبب كثرة الباعوض في انتشار الأمراض والأوبئة المعدية.

تلقت صحيفة “المناطق” عدة شكاوى من أهالي المحافظة بشأن انتشار الباعوض داخل الأحياء ما قد يؤدي ويتسبب بمخاطر بيئية وصحية مطالبين الجهات المعنية بمكافحة هذه الآفة وتوفير بيئة صحية سليمة خالية من الحشرات الضارة .

تواصلت ’’ المناطق ’’ مع العلاقات العامة في بلدية محافظة طريف وذكروا أن البلديه تقوم بأعمال المكافحة بجهودها الذاتية من عمالة ومعدات عن طريق ردم المستنقعات وشفط المياه الراكدة داخل النطاق العمراني ورش المبيدات في أماكن توالد الباعوض في البرك ومصايد الأمطار .

وتأمل بلدية طريف من المواطنين مساعدتها والتعاون معها عن طريق رمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها ومعالجة تسربات المياة في منازلهم للحد من ظاهرة انتشار وتكاثر الباعوض