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إصابة وزير الصحة الأفغاني بفيروس كورونا

إصابة وزير الصحة الأفغاني بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=861527

أعلن المتحدث باسم وزير الصحة الأفغانى مساء اليوم الخميس، أن الوزير فيروز الدين فيروز أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث أن أعراضا ظهرت على الوزير لعدة أيام وكان فى الحجر الصحى بالفعل قبل إجراء الفحص.

وتم تسجيل حوالي 3500 إصابة بالفيروس حتى الآن في أفغانستان، حيث تم إجراء عدد قليل للغاية من الفحوصات. ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أكبر بكثير.

وعاد بالفعل أكثر من 270 ألف أفغاني منذ بداية العام إلى بلادهم من إيران المجاورة، التي تضررت بشدة جراء الجائحة.

وتعاني أفغانستان بعد أربعة عقود من الحرب والأزمات من عجز طبي. وهناك نقص في الأفراد والمعدات في العديد من الأماكن وسط أزمة فيروس كورونا.

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