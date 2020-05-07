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النيابة العامة تأمر بالقبض على مقيم ظهر بمقطع فيديو يحرض أبناء جلدته على إثارة الشغب أمام سفارة دولته

النيابة العامة تأمر بالقبض على مقيم ظهر بمقطع فيديو يحرض أبناء جلدته على إثارة الشغب أمام سفارة دولته

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النيابة العامة تأمر بالقبض على مقيم ظهر بمقطع فيديو يحرض أبناء جلدته على إثارة الشغب أمام سفارة دولته

النيابة العامة تأمر بالقبض على مقيم ظهر بمقطع فيديو يحرض أبناء جلدته على إثارة الشغب أمام سفارة دولته
http://almnatiq.net/?p=861532
المناطق_الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقيم من الجنسية العربية يحرض المقيمين من بني جلدته على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فايروس كورونا.
وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه تمهيدا لمحاكمته .

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