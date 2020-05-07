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دبي تبدأ في تجربة النظارة الذكية للتأكد من سلامة ركاب المترو والحافلات

دبي تبدأ في تجربة النظارة الذكية للتأكد من سلامة ركاب المترو والحافلات
http://almnatiq.net/?p=861548

بدأت إدارة أمن المواصلات بإمارة دبي في تجربة النظارة الذكية RokidT1 لقياس درجة حرارة مستخدمي قطاع النقل والمواصلات بطريقة آمنه،وتعتبر النظارة الذكية الأولى على مستوى المنطقة بتقنية عالية الجودة تم تطويرها خصيصًا لاستخدامها للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وهي تدمج تكنولوجيا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد تم استخدامها في الصين وأثبتت فعالياتها في قياس درجة حرارة الجمهور بدقه عالية.

وتعد النظارة الذكية هي أول تقنية مراقبة درجة الحرارة بطريقة آمنه وفعالة في العالم، ويمكن استخدامها للدوريات المتنقلة في الأماكن العامة والتي بها حشود كبيرة مثل محطات المترو والحافلات.

وصرح العميد عبيد الحثبور -مدير إدارة أمن المواصلات -أن مهمة النظارة الذكية هي الكشف عن أحد أبرز أعراض مرض كوفيد-19 وهو ارتفاع درجة حرارة الشخص المصاب، وستساعد النظارة على تسهيل مهام عناصر التأمين في الميدان (محطات المترو والحافلات) من خلال أخذ القراءات المطلوبة، والتعرف على الأشخاص الذي يعانون من ارتفاع درجات الحرارة عن طريق الإشعاع الحراري بدقة وبسرعة عالية، وذلك بالاعتماد على التقنية الذكية، مع إطلاقها تنبيهات وتحذيرات صوتية بحسب حالة الشخص للتعامل مع الحالات المشبوهة، حيث ترسل النظارة الذكية إشعارا تلقائيًا إلى رجال الأمن ليعمدوا إلى فحص الشخص المعني واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف أن النظارة تستطيع الكشف حراريا على مسافة 2 متر حيث يمكن قراءة درجة حرارة عدد 100 في الدقيقة، وتتميز النظارة الذكية بخفة الوزن وبأنها مريحة بوزن 180 جم، وتتسم بالتوازن، وتصميمها المريح، مما يساعد على ارتدائها لفترات طويلة أثناء أخذ قياسات الأجسام المتحركة.

كما يمكن تطوير النظارة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تقنية التعرف على الوجوه بالإضافة غلى ربطها بغرف العمليات.

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