5 آلاف كمامة قماشية وزعتها أمانة الجوف وبلديتها على رجال الأمن

ضمن حملة وقاية التي وجّه بها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف والتي تستهدف جميع العاملين في الميدان كرجال الأمن وأبطال الصحة والهلال الأحمر والمتطوعين والعمالة الوافدة والجهات المشاركة بأعمال الأمانة والبلديات لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

قامت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها اليوم بتوزيع 5 آلاف كمامة قماشية على رجال الأمن والعيون الساهرة بالميدان أثناء فترة منع التجول بمنطقة الجوف شكرًا وعرفانًا لدورهم المستمر في حماية الوطن وضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد وذلك بتوجيه من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان وتنفيذ من منسوبي أمانة الجوف .

يذكر أن الكمامات ذات خامة قماشية متناسبة مع المواصفات الطبية الوقائية للإنسان سائلين الله السلامة للجميع .